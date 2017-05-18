Леонид Федун: "Кубок конфедераций? Выкупил ложу на матч Россия - Португалия"

Председатель правления "Спартака" Леонид Федун в интервью ТАСС отметил, что по поводу выступления сборной России на Кубке конфедераций-2017 у него присутствует сдержанный оптимизм. По словам руководителя, он уже выкупил для себя ложу на одном из матчей.

— Есть те, кто считают, что после чемпионата мира о футболе в России все забудут, и все пойдет на самотек.

— Я считаю, что чемпионат мира, наоборот, даст толчок развитию футбола.

— Каким видите выступление сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира?

— В отношении сборной России у меня присутствует сдержанный оптимизм. Если команде будет сопутствовать удача, то мы можем пройти очень далеко.

Вплоть до финала Кубка конфедераций. А про чемпионат мира говорить пока рано. Обязательно приду на матч Кубка конфедераций Россия — Португалия, уже выкупил для себя ложу. На период проведения турнира стадион будет принадлежать ФИФА, так что, получается, приду на свой стадион в гости.