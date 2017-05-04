Кьюэлл откроет парк Кубка конфедераций в Сочи

Бывший футболист, вице-чемпион Кубка конфедераций-1997 и победитель Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" Харри Кьюэлл откроет парк Кубка конфедераций-2017 в Сочи. Парк будет работать 6-7 мая, информирует Welcome2018.com.

Посетителей парка, вход и развлечения в котором будут бесплатными, ждут встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка конфедераций в Сочи.