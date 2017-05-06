Кьюэлл назвал Германию, Австралию и Россию фаворитами Кубка конфедераций

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Австралии Харри Кьюэлл выразил мнение, что команда его страны может побороться за победу на Кубке конфедераций-2017. Также в числе фаворитов он назвал Германию и Россию. Сегодня ветеран посетил Сочи и принял участие в открытии тематического парка, посвященного турниру.

Я приглашаю болельщиков из своей страны посетить Сочи, - цитирует ТАСС Кьюэлла. - Потому что матчи Кубка конфедераций важны как для сборной России, так и для сборной Австралии, и футболистам нужна поддержка болельщиков.

Прогноз - неблагодарное дело, но, например, сборная Германии очень сильный соперник. Если сюда приедет их основной или даже первый состав, то невозможно будет пройти мимо этой команды. Конечно, я делаю ставку на сборную Австралии, так как команда проделала большую работу, чтобы попасть на Кубок, и австралийцы могут быть достойными соперниками для немцев. Нельзя упускать из виду и принимающую сторону - сборную России.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.