13:47 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Кьюэлл и Жилберту Силва привезли Кубок конфедераций в Сидней

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Знаменитый австралийский игрок Харри Кьюэлл и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберту Силва привезли Кубок конфедераций в Сидней, сообщает пресс-служба Федерации футбола Австралии. В течение двух дней трофей турнира с экс-футболистами пробудут в Австралии, чтобы популяризировать первенство, которое пройдет в России.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, а в группе В - Австралии, Германии, Камеруна и Чили.

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