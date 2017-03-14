Кьюэлл и Жилберту Силва привезли Кубок конфедераций в Сидней

Знаменитый австралийский игрок Харри Кьюэлл и чемпион мира 2002 года в составе сборной Бразилии Жилберту Силва привезли Кубок конфедераций в Сидней, сообщает пресс-служба Федерации футбола Австралии. В течение двух дней трофей турнира с экс-футболистами пробудут в Австралии, чтобы популяризировать первенство, которое пройдет в России.

Напомним, Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, а в группе В - Австралии, Германии, Камеруна и Чили.