"Крылья Советов" разыграют билеты и организуют выезд на матч Россия - Мексика

"Крылья Советов" в первый день продажи абонементов разыграют 10 билетов на третий матч группового турнира Кубка конфедераций Россия - Мексика, сообщает официальный сайт самарцев. Игра состоится 24 июня на "Казань Арене" в столице Татарстана.

Кроме того, "Крылья" организуют автобусную поездку на матч для самарских болельщиков. Для того, чтобы попасть на игру, необходимо иметь не только билет, но и паспорт болельщика (Fan ID).

Помимо Мексики в групповом турнире Кубка конфедераций Россия встретится с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург) и Португалией (21 июня, Москва).

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