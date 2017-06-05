"Крылья Советов" разыграют билеты и организуют выезд на матч Россия - Мексика

"Крылья Советов" в первый день продажи абонементов разыграют 10 билетов на третий матч группового турнира Кубка конфедераций Россия - Мексика, сообщает официальный сайт самарцев. Игра состоится 24 июня на "Казань Арене" в столице Татарстана.
Кроме того, "Крылья" организуют автобусную поездку на матч для самарских болельщиков. Для того, чтобы попасть на игру, необходимо иметь не только билет, но и паспорт болельщика (Fan ID).
Помимо Мексики в групповом турнире Кубка конфедераций Россия встретится с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург) и Португалией (21 июня, Москва).
Дополнительная информация
- Крылья Советов См
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)