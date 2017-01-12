Криштиану Роналду сказал по-русски "Привет" и "На здоровье"

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выразил надежду на победу в Кубке конфедераций-2017, в котором португальцы примут участие на правах чемпионов Европы. Турнир пройдет в Сочи, Казани, Санкт-Петербурге и Москве с 17 июня по 2 июля. Помимо Португалии, в нем примут участие Россия, Германия, Австралия, Чили, Мексика, Новая Зеландия и победитель Кубка Африки-2017. Португальцы сыграют в одной группе с Россией, Новой Зеландией и Мексикой.

- Португалия впервые поборется за Кубок конфедераций, - цитирует официальный сайт ФИФА Роналду. - Это будет здорово и сохранится в нашем резюме. Мы мечтаем выиграть его, но понимаем, что это будет сложно, ведь в турнире играет много выдающихся команд. Но в футболе возможно все.

Когда Роналду попросили что-то сказать по-русски, он произнес "Привет" и "На здоровье". Отметим, что с 2010 по 2015 год он встречался с российской моделью Ириной Шейк.