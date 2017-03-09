Криштиану Роналду: "Хочу выиграть Кубок конфедераций, это моя мечта"

Форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду посетил офис ФИФА в Цюрихе, сообщает сайт организации. Футболисту представили кубок конфедераций, который он оказался брать в руки, однако отметил, что надеется сделать это летом. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России.

– Я к нему не прикасаюсь, я вообще не прикасаюсь к трофеям, – цитирует сайт ФИФА Роналду. – Никогда. Это приносит неудачи. Он очень впечатляет, прекрасен. Сейчас я к нему не прикоснусь, но кто знает, кто знает. Я хочу его выиграть, это моя мечта. Но еще многое предстоит сделать. Посмотрим, какая команда будет у нас на турнире, да и удача имеет значение. Очень много факторов. Надеюсь, Португалии повезет впервые в истории выиграть еще один трофей.