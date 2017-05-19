Крис Вуд: "В сборной Новой Зеландии много лидеров"

Нападающий сборной Новой Зеландии Крис Вуд, который будет капитаном своей команды на Кубке конфедераций-2017, отметил, что в составе новозеландцев много лидеров. Напомним, 25-летний новозеландец был назначен капитаном, так как защитник Уинстон Рид получил травму и не приедет на турнир в России. Новая Зеландия сыграет в группе со сборными России, Португалии и Мексики.

- При игре за сборную испытываешь гордость каждый раз, - цитирует пресс-служба ФИФА Вуда. - Даже если бы Рид смог сыграть, то я все равно взял бы на себя ответственность и действовал как лидер команды. Нельзя всю ответственность взваливать на плечи одного игрока. В сборной Новой Зеландии есть много лидеров, и мы все играем друг за друга.

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