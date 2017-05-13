Крицюк и Джанаев пропустят Кубок конфедераций-2017

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что на Кубке конфедераций из-за травм команде не смогут помочь вратари Сослан Джанаев ("Ростов") и Станислав Крицюк ("Краснодар"). Черчесов не стал отрицать, что в сборной могут появиться игроки, ранее при нем в команду не вызывавшиеся.

– Они не сыграют на турнире, – цитирует ТАСС Черчесова. – На последнем сборе были Гильерме и Александр Беленов, работой которых мы удовлетворены. За другими кандидатами, само собой, мы тоже смотрим, потому что это наша обязанность.

Новички в сборной? Работа ведется, сегодня сказать не могу (кто это будет). Есть детали, которые мы обсуждаем, но фамилии называть не буду.