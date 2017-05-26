Координационный совет ЧМ-2018 обсудил ход подготовки к Кубку конфедераций

Совместное заседание координационного совета по подготовке и проведению чемпионата мира и Кубка конфедераций и межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности в период проведения спортивных турниров состоялось в Москве 26 мая, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз оргкомитета "Россия-2018".

– Руководители регионов Российской Федерации, в которых пройдут матчи Кубка конфедераций, и представители федеральных министерств и ведомств доложили о готовности стадионов, городской, транспортной, гостиничной инфраструктуры и сферы обслуживания к приему спортсменов, болельщиков и туристов со всего мира, – говорится в заявлении. – Уже 2 июня 2017 года все четыре стадиона будут переданы в операционное управление оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА. В ходе заседания также обсуждались вопросы готовности обеспечения городской инфраструктуры – гостиниц, аэропортов, дорожно-транспортных объектов и работа главного операционного центра и региональных операционных центров, которые с 15 мая 2017 года функционируют на всех стадионах, принимающих Кубок конфедераций.

Обсуждалось обеспечение болельщиков бесплатным проездом до мест проведения матчей. Для перевозки зрителей спортивных соревнований будут определены специальные поезда, которые соединят все четыре города-организатора Кубка конфедераций – Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Также в дни проведения матчей для обладателей билета и паспорта болельщика будет организован бесплатный проезд между городами-организаторами турнира и местными аэропортами. Соответствующие ведомства доложили, что все стадионы и периметры оснащены современными средствами безопасности, проведены тренировочные мероприятия с персоналом и волонтерами.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе A с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России