Консультанты ФИФА довольны подготовкой полей к Кубку конфедераций в России

Представители оргкомитета "Россия-2018", ФИФА и эксперты института по исследованию спортивных покрытий STRI, являющегося многолетним консультантом ФИФА, оценили состояние футбольных полей, которые примут матчи Кубка конфедераций и будут задействованы в ходе тренировок. По мнению специалистов, общее состояние проделанной работы соответствует необходимым стандартам.

– Мы посмотрели множество площадок на самых разных стадиях готовности, – приводит официальный сайт ФИФА слова специалиста компании STRI Яна Макклементса. – Есть определенное число площадок, на которых мы сфокусированы с точки зрения их соответствия нашим стандартам. В общем и целом, мы довольны тем, что уже сделано в России, что делается и что должно быть сделано в отношении подготовки и эксплуатации футбольных полей в преддверии Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.