Константин Сарсания: "В понедельник Дзюба обсудит с врачами "Зенита" свою травму"

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания сообщил, что форвард Артем Дзюба 5 июня встретится с врачами клуба и обсудит серьезность своей травмы. Ранее стало известно, что игрок сборной России не сможет принять участия в Кубке конфедераций-2017.

Дзюба еще не общался с врачами "Зенита", - цитирует "Р-Спорт" Сарсанию. - Думаю, в понедельник он обсудит с ними свою травму, после чего можно будет говорить о сроках восстановления игрока.

Дзюба стал третьим игроком из расширенной заявки (30 футболистов) на Кубок конфедераций-2017, который точно не попадет в окончательную заявку на турнир. Ранее из-за повреждений сборная России лишилась двух игроков ЦСКА - Мариу Фернандеса и Алана Дзагоева.

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

