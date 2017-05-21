 Команда Сычева и Булыкина обыграла Роналдинью и Десайи на открытии парка Кубка конфедераций. ФУТБОЛ - Кубок конфедераций. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:15 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Команда Сычева и Булыкина обыграла Роналдинью и Десайи на открытии парка Кубка конфедераций

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В Санк-Петербурге состоялся гала-матч звезд сборной России и сборной легенд ФИФА. Мероприятие прошло в рамках открытия парка Кубка конфедераций на Конюшенной площади. 

Основное время матча завершилось со счетом 9:9, а в серии пенальти сильнее оказались россияне - 5:3. В составе звед сборной России выступали Вячеслав Малафеев, Александр Мостовой, Владислав Радимов, Дмитрий Сычев и Дмитрий Булыкин. За мировых легенд играли Роналдинью, Витор Байя, Пабло Аймар, Августин Окоча, Харри Кьюэлл и Марсель Десайи.

Кубок конфедераций-2017. Календарь турнира // Билеты на Кубок конфедераций-2017

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