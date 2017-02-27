12:57 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Колин Смит: "Рад, что мы в Петербурге можем думать не о стройке, а о футболе"

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Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит выразил уверенность, что Россия успешно проведет Кубок конфедераций-2017, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Это последняя инспекция перед Кубком конфедераций, – сказал Смит. – Рад, что мы здесь уже не в касках и можем думать не о стройке, а о футболе. Уверен, все пройдет на Кубке конфедераций хорошо.

Сегодня совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" начала пятый (последний перед Кубком конфедераций-2017) визит по подготовке стадионов чемпионата мира-2018.

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