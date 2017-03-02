Колин Смит призвал покупать билеты на Кубок конфедераций заранее

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подчеркнул, что ему рассказали о российской традиции откладывать все на последний момент. В связи с этим он призвал заранее позаботиться о покупке билетов на матчи Кубка конфедераций.

- Билеты на Кубок конфедерации есть в наличии, - сказал Смит. - Мне рассказали, что в России принято покупать билеты непосредственно перед событием. Это своего рода традиция. Но я призываю болельщиков позаботиться об этом заранее. (Филипп ПАПЕНКОВ)