13:29 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Колин Смит призвал покупать билеты на Кубок конфедераций заранее

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Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подчеркнул, что ему рассказали о российской традиции откладывать все на последний момент. В связи с этим он призвал заранее позаботиться о покупке билетов на матчи Кубка конфедераций.

- Билеты на Кубок конфедерации есть в наличии, - сказал Смит. - Мне рассказали, что в России принято покупать билеты непосредственно перед событием. Это своего рода традиция. Но я призываю болельщиков позаботиться об этом заранее. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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