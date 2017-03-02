Колин Смит: "ФИФА удовлетворена ходом подготовки к Кубку конфедераций"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит похвалил Россию за проделанную работу по подготовке к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. В четверг совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" посетила "Открытие Арену".

- В целом мы удовлетворены ходом работ во всех городах, хотя есть еще над чем поработать, - сказал Смит. - Для того мы и совершили этот визит, чтобы подготовить план конкретных действий, скоординировать действия всех служб. (Филипп ПАПЕНКОВ)