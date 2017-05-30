Кокорин – Дзюбе: "Лечи горло". Дзюба – Кокорину: "А ты свой прекрасный носик"

Нападающие "Зенита" Александр Кокорин и Артем Дзюба обменялись шутливыми пожеланиями в Инстаграме.

Дзюба, который сейчас в составе сборной России готовится к Кубку конфедераций-2017, на своей странице опубликовал фотографию с тренировки в Австрии, подписав ее: "режим Флэша", намекая, что во время одного из тестов он похож на известного героя комиксов.

Кокорин, который не был вызван в национальную команду, написал Дзюбе "лечи горло". В свою очередь сам Дзюба ответил Кокорину: "А ты свой прекрасный носик".

"О, эти знаменитые 8,5 метра", – добавил еще один форвард "Зенита" Александр Кержаков, говоря о тесте, который проходил Дзюба. "Они самые", – ответил ветерану Дзюба. "Возьми пару дней теперь на восстановление", - посоветовал Кержаков Дзюбе.

Напомним, что во время матча 30-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:0) после гола Кокорина вместе с Дзюбой с улыбками сделали одинаковый жест, который можно истолковать как "сыты по горло". Кержаков прокомментировал ту фотографию Кокорина словами "пустые по горло".

Сыты по горло? Что показывали Кокорин и Дзюба