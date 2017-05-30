19:20 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Кокорин – Дзюбе: "Лечи горло". Дзюба – Кокорину: "А ты свой прекрасный носик"

Артем ДЗЮБА на тренировке сборной России. Фото instagram.com
Артем ДЗЮБА на тренировке сборной России. Фото instagram.com
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Нападающие "Зенита" Александр Кокорин и Артем Дзюба обменялись шутливыми пожеланиями в Инстаграме.

Дзюба, который сейчас в составе сборной России готовится к Кубку конфедераций-2017, на своей странице опубликовал фотографию с тренировки в Австрии, подписав ее: "режим Флэша", намекая, что во время одного из тестов он похож на известного героя комиксов.

Кокорин, который не был вызван в национальную команду, написал Дзюбе "лечи горло". В свою очередь сам Дзюба ответил Кокорину: "А ты свой прекрасный носик".

"О, эти знаменитые 8,5 метра", – добавил еще один форвард "Зенита" Александр Кержаков, говоря о тесте, который проходил Дзюба. "Они самые", – ответил ветерану Дзюба. "Возьми пару дней теперь на восстановление", - посоветовал Кержаков Дзюбе.

Напомним, что во время матча 30-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:0) после гола Кокорина вместе с Дзюбой с улыбками сделали одинаковый жест, который можно истолковать как "сыты по горло". Кержаков прокомментировал ту фотографию Кокорина словами "пустые по горло".

Сыты по горло? Что показывали Кокорин и Дзюба

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КОММЕНТАРИИ (7)
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rusfed 2.0

Зенит тем временем продолжает набирать дорогие побрякушки. Главное, чтоб все было дорохо

20:12

karlikf1

"Свой прекрасный носик" - я не пойму что-то, это мужики или эти ... к которым я никогда не буду толерантным?

20:04

sprut73

Это наверно очень интересно любителям футбола?

20:03

Lima83

Хряк Муму бы Лермонтова лучше бы прочитал))))) 20:00 Сто процентов )))))

20:02

Хряк

Муму бы Лермонтова лучше бы прочитал)))))

20:00

Lima83

Клоуны, футболистищи)))... Пока такая ерунда освещается и творится у нас, нам далеко до футбола. Футбол это религия, как в Италии. Как пример, посмотрите проводы Тотти.. Господа "руководители" футбола в стране, задумайтесь...

19:51

kaduly

Зениту от этих клоунов нужно срочно избавляться

19:45