Кокорин – Дзюбе: "Лечи горло". Дзюба – Кокорину: "А ты свой прекрасный носик"

Нападающие "Зенита" Александр Кокорин и Артем Дзюба обменялись шутливыми пожеланиями в Инстаграме.
Дзюба, который сейчас в составе сборной России готовится к Кубку конфедераций-2017, на своей странице опубликовал фотографию с тренировки в Австрии, подписав ее: "режим Флэша", намекая, что во время одного из тестов он похож на известного героя комиксов.
Кокорин, который не был вызван в национальную команду, написал Дзюбе "лечи горло". В свою очередь сам Дзюба ответил Кокорину: "А ты свой прекрасный носик".
"О, эти знаменитые 8,5 метра", – добавил еще один форвард "Зенита" Александр Кержаков, говоря о тесте, который проходил Дзюба. "Они самые", – ответил ветерану Дзюба. "Возьми пару дней теперь на восстановление", - посоветовал Кержаков Дзюбе.
Напомним, что во время матча 30-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:0) после гола Кокорина вместе с Дзюбой с улыбками сделали одинаковый жест, который можно истолковать как "сыты по горло". Кержаков прокомментировал ту фотографию Кокорина словами "пустые по горло".
rusfed 2.0
Зенит тем временем продолжает набирать дорогие побрякушки. Главное, чтоб все было дорохо
20:12
karlikf1
"Свой прекрасный носик" - я не пойму что-то, это мужики или эти ... к которым я никогда не буду толерантным?
20:04
sprut73
Это наверно очень интересно любителям футбола?
20:03
Lima83
Хряк Муму бы Лермонтова лучше бы прочитал))))) 20:00 Сто процентов )))))
20:02
Хряк
Муму бы Лермонтова лучше бы прочитал)))))
20:00
Lima83
Клоуны, футболистищи)))... Пока такая ерунда освещается и творится у нас, нам далеко до футбола. Футбол это религия, как в Италии. Как пример, посмотрите проводы Тотти.. Господа "руководители" футбола в стране, задумайтесь...
19:51
kaduly
Зениту от этих клоунов нужно срочно избавляться
19:45