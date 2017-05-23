Когда Габулов приедет в сборную?

Голкипер тульского "Арсенала" Владимир Габулов может приехать в сборную России после первого стыкового матча с красноярским "Енисеем".

Ранее стало известно о том, что клуб обратился в РФС с просьбой о том, чтобы Габулов прилетел в расположение сборной после стыковых матчей – они запланированы на 25 и 28 мая.

В то же время, по информации "СЭ", если результат первого матча позволит "Арсеналу" с большой долей вероятности рассчитывать на сохранение прописки в премьер-лиге, Габулов отправится на сбор национальной команды, который начнется 26 мая в Австрии. Если же нет, Габулов прилетит в Австрию уже 29 мая.

Напомним, Габулов вошел в расширенный состав сборной России, которая будет готовиться к Кубку конфедераций. (Сергей ЕГОРОВ)

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России