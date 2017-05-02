Кевин Кураньи: "Кокорину, Смолову и Дзагоеву хватит ходить в подающих надежды"

Бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи отметил, что сборная России проходит этап становления. По его словам, особые надежды во время Кубка Конфедераций он возлагает на бывших партнеров по "Динамо" – нападающих Федора Смолова и Александра Кокорина, а также на полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

– Черчесов принял сборную не в самый простой для нее период, – цитирует Кураньи официальный сайт ФИФА. – Ему пришлось сделать много перестановок. По сути, команда проходит этап становления, так же как Германия в 2005-м.

Если удастся подтянуть талантливых ребят, сохранив при этом баланс между опытными игроками и молодыми, то, возможно, России тоже удастся занять третье место, как и нам 12 лет назад. Но не стоит давить на парней, пусть просто покажут хороший футбол и почувствуют атмосферу турнира, чтобы через год предстать по-настоящему боеспособной командой.

Когда я играл в России, эти трое (Кокорин, Смолов, Дзагоев) всегда воспринимались как талантливая молодежь. Мне кажется, парням уже хватит ходить в подающих надежды. Пришло время брать ответственность на себя и вести команду за собой. Кубок Конфедераций – это шанс для них стать лидерами сборной и набраться опыта, чтобы показать достойный результат на Чемпионате мира. Все трое, считаю, способны показать себя. У Кокорина не самый простой сезон в "Зените", но это вовсе не значит, что он не сумеет проявить себя в сборной.