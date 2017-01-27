"Казань Арену" начали готовить к Кубку конфедераций

На "Казань Арене" началось возведение временной инфраструктуры для проведения Кубка конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. Арена примет три матча группового турнира и полуфинал.

- Все работы ведутся согласно разработанной и утвержденной проектной документации. А что касается футбольного поля, все необходимые работы по его обновлению на стадионе "Казань Арена" были проведены под наблюдением представителей ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" и завершились в 2016 году, - рассказал министр по делам молодежи и спорту республики Татарстан Владимир Леонов.