19:17 27 января | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

"Казань Арену" начали готовить к Кубку конфедераций

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На "Казань Арене" началось возведение временной инфраструктуры для проведения Кубка конфедераций-2017, сообщает welcome2018.com. Арена примет три матча группового турнира и полуфинал. 

- Все работы ведутся согласно разработанной и утвержденной проектной документации. А что касается футбольного поля, все необходимые работы по его обновлению на стадионе "Казань Арена" были проведены под наблюдением представителей ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" и завершились в 2016 году, - рассказал министр по делам молодежи и спорту республики Татарстан Владимир Леонов.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/kazan-arenu-nachali-gotovit-k-kk-2017/

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