15:13 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Карпин и Жулиу Баптиста первыми опробовали поле реконструированного стадиона в Сочи

0
0
0

Бывший игрок сборной России Валерий Карпин и двукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулиу Баптиста первыми вышли на поле реконструированного стадиона "Фишт" в Сочи. Спортсмены пробили серию символических штрафных ударов, сообщает ТАСС. 

- Идея была - показать прекрасный стадион. Показать, что у нас в России есть хорошие стадионы и нормальная погода - не минусовая, как в Казани, - подчеркнул Карпин. 

Ранее спортсмены заключили пари, кто лучше пробивает штрафные. Карпин вышел победителем - он первым попал в подвешенную в верхнем углу ворот тарелочку.

- Я по-ветерански бил, а он еще по-футбольному, победил я, наверное, - сказал Карпин.

- Я не расстроен, ведь это был шуточный конкурс, - добавил Жулиу Баптиста.

В Сочи пройдут три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игра 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3827071

0
0
0
Материалы REN-TV

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ