Карпин и Жулиу Баптиста первыми опробовали поле реконструированного стадиона в Сочи

Бывший игрок сборной России Валерий Карпин и двукратный победитель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Жулиу Баптиста первыми вышли на поле реконструированного стадиона "Фишт" в Сочи. Спортсмены пробили серию символических штрафных ударов, сообщает ТАСС.

- Идея была - показать прекрасный стадион. Показать, что у нас в России есть хорошие стадионы и нормальная погода - не минусовая, как в Казани, - подчеркнул Карпин.

Ранее спортсмены заключили пари, кто лучше пробивает штрафные. Карпин вышел победителем - он первым попал в подвешенную в верхнем углу ворот тарелочку.

- Я по-ветерански бил, а он еще по-футбольному, победил я, наверное, - сказал Карпин.

- Я не расстроен, ведь это был шуточный конкурс, - добавил Жулиу Баптиста.

В Сочи пройдут три матча группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира ЧМ-2018, игра 1/8 финала и четвертьфинал.