Капитан сборной Новой Зеландии не сыграет на Кубке конфедераций из-за травмы

Капитан сборной Новой Зеландии по футболу Уинстон Рид пропустит Кубок конфедераций 2017 года в России из-за повреждения коленного сустава, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Новой Зеландии. 28-летний защитник лондонского "Вест Хэма", который провел 21 матч в составе сборной и отметился одним забитым голом, перенес операцию. Восстановление защитника займет от 8 до 12 недель.

В отсутствие Рида капитаном сборной Новой Зеландии на Кубке конфедераций будет нападающий английского "Лидса" Крис Вуд.

На Кубке конфедераций в России сборная Новой Зеландии сыграет в группе A, ее соперниками станут команды России (матч пройдет 17 июня), Мексики (21 июня) и Португалии (24 июня).

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