Капитан сборной Австралии Единак пропустит Кубок конфедераций

Капитан сборной Австралии Миле Единак не сможет помочь команде на Кубке Конфедераций-2017, сообщает пресс-служба команды. У игрока повреждение паха. Тренерский штаб команды решил дать Единаку отдых, чтобы тот смог вылечить травму.

Полузащитника "Астон Виллы" в заявке заменит хавбек "Штурма" Джеймс Джегго. Сборная Австралии в групповом турнире Кубка конфедераций сыграет с Германией (19 июня), Камеруном (22 июня) и Чили (25 июня).