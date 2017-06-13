Капитан сборной Австралии Единак пропустит Кубок конфедераций

Капитан сборной Австралии Миле Единак не сможет помочь команде на Кубке Конфедераций-2017, сообщает пресс-служба команды. У игрока повреждение паха. Тренерский штаб команды решил дать Единаку отдых, чтобы тот смог вылечить травму.
Полузащитника "Астон Виллы" в заявке заменит хавбек "Штурма" Джеймс Джегго. Сборная Австралии в групповом турнире Кубка конфедераций сыграет с Германией (19 июня), Камеруном (22 июня) и Чили (25 июня).
- Астон Вилла
- Сборная Германии (Футбол)
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- Миле Единак
- Джеймс Джегго