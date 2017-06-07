Камболов на Кубке конфедераций будет играть под №10, Бухаров - под №11

Сборная России объявила состав команды на Кубок конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Футболисты национальной команды определились с игровыми номерами на турнир.
Состав сборной России на Кубок конфедераций-2017:
вратари 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 12. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив"), 16. Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал").
защитники 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), 10. Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), 13. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 14. Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), 3. Роман ШИШКИН ("Краснодар");
полузащитники 4. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 8. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 17. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 21. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 18. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 23. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), 15. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 19. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), 22. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив");
нападающие 11. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 20. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), 7. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 9. Федор СМОЛОВ ("Краснодар").
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Рубин
- Ростов
- Александр Бухаров (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Александр Самедов
- Дмитрий Комбаров
- Дмитрий Тарасов (футбол)
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Денис Глушаков
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Максим Канунников
- Сборная России (футбол)
- Спартак (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Роман Шишкин
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Руслан Камболов
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Федор Смолов
- Арсенал Тл
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Алексей Миранчук
- Александр Головин (футбол)
- Георгий Джикия
Millwall82
10 номер Камболову? Защитнику??? ЧСВ однако зашкаливает у этой посредственности.
19:43