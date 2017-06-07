Камболов на Кубке конфедераций будет играть под №10, Бухаров - под №11

Сборная России объявила состав команды на Кубок конфедераций-2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в России. Футболисты национальной команды определились с игровыми номерами на турнир.

Состав сборной России на Кубок конфедераций-2017:

вратари 1. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 12. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив"), 16. Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал").

защитники 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), 10. Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), 13. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 14. Илья КУТЕПОВ ("Спартак"), 3. Роман ШИШКИН ("Краснодар");

полузащитники 4. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 8. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 17. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 21. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 18. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 23. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак"), 15. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 19. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), 22. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив");

нападающие 11. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 20. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин"), 7. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 9. Федор СМОЛОВ ("Краснодар").

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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