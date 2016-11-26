Календарь Кубка конфедераций-2017: от матча открытия до финала

В Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017. Вместе с группами был определен календарь турнира.
Группа A: РОССИЯ, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.
Группа B: КАФ* (победитель Кубка африканских наций, определится 5 февраля), Чили, Австралия, Германия.
|Группа A
|17 июня
|Россия
|Новая Зеландия
|18 июня
|Португалия
|Мексика
|21 июня
|Россия
|Португалия
|Мексика
|Новая Зеландия
|24 июня
|Мексика
|Россия
|Новая Зеландия
|Португалия
|Группа B
|18 июня
|Победитель Кубка Африки
|Чили
|19 июня
|Австралия
|Германия
|22 июня
|Победитель Кубка Африки
|Австралия
|Германия
|Чили
|25 июня
|Германия
|Победитель Кубка Африки
|Чили
|Австралия
|1/2 финала
|28 июня
|1A
|2B
|29 июня
|1B
|2A
|Матч за 3-е место
|2 июля
|L 1A/2B
|L 1B/2A
|Финал
|2 июля
|W 1A/2B
|W 1B/2A