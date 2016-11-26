19:00 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Календарь Кубка конфедераций-2017: от матча открытия до финала

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В Казани прошла жеребьевка Кубка конфедераций-2017. Вместе с группами был определен календарь турнира.

Группа A: РОССИЯ, Новая Зеландия, Португалия, Мексика.

Группа B: КАФ* (победитель Кубка африканских наций, определится 5 февраля), Чили, Австралия, Германия.

Группа A
17 июня Россия Новая Зеландия
18 июня Португалия Мексика
21 июня Россия Португалия
  Мексика Новая Зеландия
24 июня Мексика Россия
  Новая Зеландия Португалия
Группа B
18 июня Победитель Кубка Африки Чили
19 июня Австралия Германия
22 июня Победитель Кубка Африки Австралия
  Германия Чили
25 июня Германия Победитель Кубка Африки
  Чили Австралия
1/2 финала
28 июня 1A 2B
29 июня 1B 2A
Матч за 3-е место
2 июля L 1A/2B L 1B/2A
Финал
2 июля W 1A/2B W 1B/2A

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