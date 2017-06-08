Как выглядят "Лужники" прямо сейчас

Официальный Твиттер чемпионата мира-2018 опубликовал фотографии реконструированного стадиона "Лужники".

Напомним, что арена реконструируется к чемпионату мира-2018 с 2014 года. Стадион вместимостью в 81 тысячу зрителей станет главной на ЧМ-2018. На ней пройдут четыре матча группового турнира, включая игру открытия с участием сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и финал.