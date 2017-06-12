Как выглядит нога Джикии

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия пришел на тренировку с замотанным коленом. По словам 23-летнего футболиста, в скором времени все должно быть в порядке. Напомним, что Джикия получил повреждение в контрольном матче с Венгрией (3:0). (Павел ГУРЕВИЧ)
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
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Нога Джикии. Говорит, должна скоро пройти, ничего страшного pic.twitter.com/6JMzt87y6Z– Павел Гуревич (@pavelgurevich13) 12 июня 2017 г.
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shpasic
надеюсь, разные части тела Дзюбы СЭ показывать не будет?
13:54
Тот самый Зануда
Чего-то эта нога больше похожа на женскую.
13:46
баламошка
Каким шампунем пользуется Джикия? У него такие длинные и шелковистые волосы, судя по фото)
13:44