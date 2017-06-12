13:20 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Как выглядит нога Джикии

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Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия пришел на тренировку с замотанным коленом. По словам 23-летнего футболиста, в скором времени все должно быть в порядке. Напомним, что Джикия получил повреждение в контрольном матче с Венгрией (3:0). (Павел ГУРЕВИЧ)

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
 

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

надеюсь, разные части тела Дзюбы СЭ показывать не будет?

13:54

Тот самый Зануда

Чего-то эта нога больше похожа на женскую.

13:46

баламошка

Каким шампунем пользуется Джикия? У него такие длинные и шелковистые волосы, судя по фото)

13:44