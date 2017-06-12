Как выглядит нога Джикии

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия пришел на тренировку с замотанным коленом. По словам 23-летнего футболиста, в скором времени все должно быть в порядке. Напомним, что Джикия получил повреждение в контрольном матче с Венгрией (3:0). (Павел ГУРЕВИЧ)

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

