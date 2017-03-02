Кафу станет участником празднования 100 дней до Кубка конфедераций-2017

9 марта легендарный бразилец Кафу примет участие в праздновании 100 дней до старта Кубка конфедераций-2017, которое пройдет в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба ФИФА. Финальный отсчет будет дан на стадионе "Санкт-Петербург".

Отмечается, что во время церемонии заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко, Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в торжественной обстановке откроют памятную табличку и представят нового посла чемпионата мира-2018.



После этого состоится яркая акция "Символические 100 пасов", в которой примет участие Кафу. Компанию ему составят воспитанники футбольных школ Санкт-Петербурга и экс-игроки сборной России – Евгений Алдонин, Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сенников, Алексей Смертин, Роман Широков и другие гости.



Во второй половине дня на Дворцовой площади более тысячи волонтеров исполнят импровизированные танцы каждой из восьми стран-участниц Кубка конфедераций. Танцевальный флешмоб пройдет под аккомпанемент экс-вратаря сборной России, диджея Руслана Нигматуллина.