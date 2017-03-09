Кафу: "Матч "Барселона" - "ПСЖ" - это невероятно. Что-то подобное может произойти в матчах Кубка конфедераций"

Двукратный чемпион мира бразилец Кафу, побывавший в составе делегации ФИФА в Санкт-Петербурге, где в четверг празднуют 100 дней до старта Кубка конфедераций, восхитился стадионом на Крестовском острове. Также он назвал невероятным состоявшийся накануне ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "ПСЖ" (6:1) и не исключил, что подобный накал страстей возможен и на Кубке конфедераций.

– Это огромное удовольствие находится в Санкт-Петербурге. Спасибо за приглашение и возможность собственноручно принести этот кубок сюда. Я играл на многих стадионах мира – этот просто замечательный. Жаль, не смогу на нем сыграть сам. Но ребята, уверен, насладятся им в полной мере, – сказал Кафу.

– Чем для футболистов является Кубок конфедераций?

– Он значит очень много для города, чтобы вы могли протестировать все для чемпионата мира. Для нас это одно из самых важных соревнований перед чемпионатом мира. Сюда могут приехать самые сильные игроки мира. Все хотят выиграть этот турнир. Смотрел вчера матч "Барса" – "ПСЖ". То, что произошло, невероятно. Но я не исключаю, что нечто подобное может происходить в матчах Кубка конфедераций. (Сергей ЦИММЕРМАН)