К стадиону "Санкт-Петербург" открылся пешеходный мост

В Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие Яхтенного моста, сообщает spbdnevnik.ru. Он стал самым длинным пешеходным мостом города - 940 м, высота его составляет 16 м. Мост оснащен велодорожкой и тротуаром для посетителей без машин. Покрытия выполнены из красного и голубого асфальта. На мосту также оборудованы две смотровые площадки со стороны Финского залива.

Ведет переправа от материковой части города к стадиону "Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

"Санкт-Петербург" примет три матча группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре игры группового турнира ЧМ-2018, включая поединок сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место.

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