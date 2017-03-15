13:46 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

К Кубку конфедераций в аэропорту Казани появится временный терминал

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Во время Кубка конфедераций-2017 в аэропорту Казани будет действовать временный терминал. По словам заместителя министра спорта и дорожного транспорта Татарстана Андрея Егорова, будут открыты новые маршруты из аэропорта до железнодорожного вокзала Казани, что увеличит пропускную способность направления с 1200 до 1800 человек.

- Пассажиропоток в дни матчей Кубка конфедераций, безусловно, увеличится, поэтому мы откроем временный терминал в аэропорту, - цитирует ТАСС Егорова. - Кроме того, будут введены два спецмаршрута, которые доставят гостей из аэропорта непосредственно на железнодорожный вокзал и стадион. В особом режиме в эти дни будет работать и электричка "Аэропорт - Казань", она будет курсировать без остановок.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4096251

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Да придёт спаситель.

13:49

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