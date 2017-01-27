К Кубку конфедераций объявления в московском метро будут продублированы на английском

В московском метро к началу Кубка конфедераций-2017 все звуковые объявления будут продублированы на английском языке, сообщает welcome2018.com. На английский также переведут сообщения о правилах поведения на экскалаторах.

- Мы улучшаем систему информирования на общественном транспорте в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира, - пояснил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - Так, сообщения на английском языке уже звучат во всем подвижном составе Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линий метрополитена. Уже весной на английском языке будут объявлять станции Калужско-Рижской линии, а до начала Кубка конфедераций – на всех линиях московского метро.

В Москве три матча группового турнира и поединок за третье место Кубка конфедераций пройдут на стадионе "Открытие Арена".