Иван Скобрев: "Хорошо бы выйти в финал Кубка конфедераций"

Серебряный и бронзовый призер Олимпиады по конькобежному спорту Иван Скобрев поделился впечатлениями от посещения большой спортивной арены "Лужники". Также он пожелал сборной России дойти до финала Кубка конфедераций-2017.

– Впервые нахожусь на обновленных Лужниках, трибуны здесь вплотную к полю, так что мы будем непосредственными участниками футбольных баталий на чемпионате мира, – сказал Скобрев. – Болельщики станут 12-м, 13-м и даже 14-м игроком команды, и, надеюсь, игроки порадуют всех нас победами.

– Сравнить со старым стадионом можете?

– Сравнивать бесполезно. Сиденья, поле, раздевалки – все совершено другое, приятно находиться здесь.

– Финал чемпионата мира России по силам?

– Нужно достойно представить нашу страну. Они должны биться в каждом эпизоде, а результат непредсказуем. Хочется, чтобы достойно вышли из группы, а там как сложится. Буду рад, если выйдем в финал.

– Ваш прогноз на Кубок конфедераций.

– Главное, достойно выступить. Это будет генеральной репетицией перед чемпионатом мира, поэтому хорошо, если выйдем в финал. (Сергей АСТАХОВ)

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