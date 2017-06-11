16:05 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Источник: ФИФА бесплатно предоставила российским каналам права на трансляции Кубка конфедераций

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Права на показ Кубка конфедераций достались консорциуму "2Спорт2" бесплатно. В воскресенье ФИФА опубликовала пресс-релиз, что все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ", а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

– ФИФА подарила права, – цитирует "Р-Спорт" источник, связанный с ходом переговоров.

Дополнительная информация

http://kk2017.rsport.ru/kk2017/20170611/1121607080.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

Спалили контору... щас ченить наши придумают. выкрутятся. их просто не так поняли и надо еще лямов 50 накинуть.

16:33

titan2313

А бабло распилили!

16:27

inspire

хмм ... а 2 недели назад была новость, что договорились на 36 лямов за КК+ЧМ, 4+32 соответственно ...

16:25