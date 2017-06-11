Источник: ФИФА бесплатно предоставила российским каналам права на трансляции Кубка конфедераций

Права на показ Кубка конфедераций достались консорциуму "2Спорт2" бесплатно. В воскресенье ФИФА опубликовала пресс-релиз, что все матчи Кубка конфедераций будут показаны бесплатно в прямом эфире Первого канала и "Матч ТВ", а также освещены в прямом эфире радиостанций ВГТРК.

– ФИФА подарила права, – цитирует "Р-Спорт" источник, связанный с ходом переговоров.