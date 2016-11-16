Исинбаева и Семак примут участие в жеребьевке Кубка конфедераций

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Сергей Семак примут участие в жеребьевке Кубка конфедераций 2017 года. Она состоится в Казани 26 ноября. Российские спортсмены будут помогать проводить мероприятие заместителю генерального секретаря ФИФА Звонимиру Бобану и директору по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колину Смиту.

- Москва - это развитая инфраструктура и широкие возможности для проведения соревнований самого высокого уровня, Казань - один из самых спортивных городов России, Санкт-Петербург - это история и культура России, - цитирует Семака пресс-служба ФИФА. - Вместе с тем любовь к футболу, возведенная в культ. Что касается Сочи, то этот город уникален своим географическим расположением. От теплого моря до заснеженных гор здесь рукой подать, а после Олимпиады Сочи превратился в настоящий курорт европейского уровня", - сказал Семак.

- Всю свою жизнь я посвятила спорту, поэтому мне очень приятно, что наша страна уделяет такое пристальное внимание развитию спорта и ежегодно проводит крупные соревнования, - отметила Исинбаева. - Кубок конфедераций, без сомнения, станет одним из главных спортивных событий следующего года. К нам приедут ведущие футбольные сборные со всего мира, а это значит, что всем болельщикам гарантирован большой спортивный праздник и отличный футбол.



