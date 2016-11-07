10:44 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Инфантино приедет в Казань на жеребьевку Кубка конфедераций

0
0
0

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино приедет в Казань на жеребьевку Кубка конфедераций-2017. Церемония состоится 26 ноября в Академии тенниса и будет транслироваться на 200 стран. Напомним, турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

"В жеребьевке примет участие президент ФИФА Джанни Инфантино и еще около 700 почетных гостей со всего мира", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии столицы Татарстана.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3762560

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ