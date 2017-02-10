Имя стадиона на Крестовском определят при помощи голосования

Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 арена на Крестовском острове будет носить временное название - "Стадион Санкт-Петербург". После завершения турниров ФИФА планируется провести голосование в интернете, с помощью которого будет определено окончательное имя арены.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах (Сергей ЯРЕМЕНКО, Гоша ЧЕРНОВ)