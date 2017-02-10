16:12 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Имя стадиона на Крестовском определят при помощи голосования

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Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 арена на Крестовском острове будет носить временное название - "Стадион Санкт-Петербург". После завершения турниров ФИФА планируется провести голосование в интернете, с помощью которого будет определено окончательное имя арены.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах (Сергей ЯРЕМЕНКО, Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Буква Ё

Трамп-арена, в честь великого президента!

19:37

Новоуепинни

Стадион Христовский, в народе Христы. Иконками все стулья обклеить

19:20

Новоуепинни

Стадион Воттекрест

19:18

Новоуепинни

Костариканец Я бы рядом строящуюся станцию метро назвал ст.м. Футбольная, а не Новокрестовская. По-моему, было бы красивое название для одной из станций подземки. 18:04 -------------------- Я бы ст. м. назвал "Костариканская", еще красивше

19:17

Pagucm116

WC-арена хорошее название

18:35

Костариканец

Я бы рядом строящуюся станцию метро назвал ст.м. Футбольная, а не Новокрестовская. По-моему, было бы красивое название для одной из станций подземки.

18:04

Independent forever

МерзостЬ stadium.

17:55

Independent forever

Мерзость stadium.

17:51

King's Bounty IIII

болото-стэдиум

17:47

Teoretik

Манеж "Лохотрон", "А-ля ГазПром/Панама", "Мой ДоДыр Арена", "Концы в воду Арена", "Дворец Сушите весла", "Путин Сквер Хаус Арена" и т.д. и т.п....

17:42

изсибири

Где же коронная фраза "На проведение интернет-голосования уже выделено 3 миллиарда рублей"???

17:08

Der schwein

После завершения турниров ФИФА планируется провести голосование в интернете, с помощью которого будет определено окончательное имя арены.--------- Варианты названия стадиона огласите, пожалуйста )))

17:04

GalacticBoy

Бомж-арена,ну или просто Кресты

16:43

higagy

Не назовут его Распил-арена :(

16:23

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