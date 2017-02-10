Имя стадиона на Крестовском определят при помощи голосования

Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 арена на Крестовском острове будет носить временное название - "Стадион Санкт-Петербург". После завершения турниров ФИФА планируется провести голосование в интернете, с помощью которого будет определено окончательное имя арены.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах (Сергей ЯРЕМЕНКО, Гоша ЧЕРНОВ)
Буква Ё
Трамп-арена, в честь великого президента!
19:37
Новоуепинни
Стадион Христовский, в народе Христы. Иконками все стулья обклеить
19:20
Новоуепинни
Стадион Воттекрест
19:18
Новоуепинни
Костариканец Я бы рядом строящуюся станцию метро назвал ст.м. Футбольная, а не Новокрестовская. По-моему, было бы красивое название для одной из станций подземки. 18:04 -------------------- Я бы ст. м. назвал "Костариканская", еще красивше
19:17
Pagucm116
WC-арена хорошее название
18:35
Костариканец
Я бы рядом строящуюся станцию метро назвал ст.м. Футбольная, а не Новокрестовская. По-моему, было бы красивое название для одной из станций подземки.
18:04
Independent forever
МерзостЬ stadium.
17:55
Independent forever
Мерзость stadium.
17:51
King's Bounty IIII
болото-стэдиум
17:47
Teoretik
Манеж "Лохотрон", "А-ля ГазПром/Панама", "Мой ДоДыр Арена", "Концы в воду Арена", "Дворец Сушите весла", "Путин Сквер Хаус Арена" и т.д. и т.п....
17:42
изсибири
Где же коронная фраза "На проведение интернет-голосования уже выделено 3 миллиарда рублей"???
17:08
Der schwein
После завершения турниров ФИФА планируется провести голосование в интернете, с помощью которого будет определено окончательное имя арены.--------- Варианты названия стадиона огласите, пожалуйста )))
17:04
GalacticBoy
Бомж-арена,ну или просто Кресты
16:43
higagy
Не назовут его Распил-арена :(
16:23