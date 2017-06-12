Илья Кутепов: "Сборная России настраивалась на контрольные матчи, как на официальные"

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов подчеркнул, что игроки национальной команды настраиваются на контрольные игры также, как и на официальные. При этом он отметил, что результат во всех встречах имел значение.

- Десять месяцев сборная России не играла в официальных матчах, только товарищеских. Не отвыкли играть на результат? - вопрос Кутепову.

- Мы готовились на каждый контрольный матч, как на официальный. И результат имел для нас значение. Не было каких-то отступлений.

- Позади контрольный игры с Венгрией и Чили. Как оцените эти встречи?

- Из тех, с кем мы играли, чилийцы более приближены по уровню к соперникам на Кубке конфедераций-2017. Мы провели этот матч достойно. Тренерский штаб сделал для себя нужные заметки, поэтому все впереди. (Павел ГУРЕВИЧ)

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

