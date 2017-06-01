Илья Кутепов: "По отчеству обращаюсь только к Самедову и Глушакову"

Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов в интервью "СЭ" рассказал о подготовке национальной команды к Кубку конфедераций-2017 на сборе в Австрии. Также хавбек рассказал о требованиях главного тренера Станислава Черчесова, передают из Нойштифта спецкоры "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ и Гоша ЧЕРНОВ.

– Станислав Черчесов – тирольская знаменитость. Наверное, свозит команду по местам своей молодости в один из дней.

– Не думаю, что это входит в планы – такое вряд ли совместимо с нашей подготовкой.

– Требования Черчесова жестче, чем у Карреры?

– Разница есть, но пусть это останется нашей внутренней кухней. Отличия заключаются не только в тренировках.

– Очевидно, что все очень строго с дисциплиной. Смеяться-то можно?

– В каждом упражнении, в каждом движении ты должен быть сконцентрирован на сто процентов – это первое и главное требование. А запрета на смех нет и быть не может. Конечно, без улыбок на тренировках не обходится, так что все нормально. Конкретных табу нет, штрафов тоже. Станислав Саламович дает свободу, потому что знает: мы все – профессионалы и взрослые люди.

– Вы говорили, что обращаетесь к Самедову по отчеству – Сергеич. Других партнеров по сборной тоже называете по отчеству?

– Еще Глушакова. Так что их двое. Денис Борисович и Александр Сергеевич. Ну и Станислав Саламович, конечно.