Ильсур Метшин: "Сомнений в качественном проведении Кубка конфедераций, как и ЧМ-2018, у нас нет"

Мэр Казани и президент "Рубина" Ильсур Метшин в интервью "Известиям" выразил уверенность в том, что город на высоком уровне примет предстоящий Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018. По его словам, Казань уже практически готова к турниру.

– Недавняя отставка премьер-министра Татарстана Ильдара Халикова как-то повлияет на жизнь "Рубина"?

– Не думаю. В нашей республике все профессиональные клубы находятся в доверительном управлении своих президентов, но под личным патронатом президента Татарстана Рустама Минниханова. Поэтому стратегия развития любого спортивного клуба, будь то футбольный "Рубин", хоккейный "Ак Барс", волейбольный "Зенит" или баскетбольный УНИКС, не зависит от личности главы правительства.

– А подготовка к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018 зависит?

– Все на личном контроле президента республики. Тем более до Кубка конфедераций осталось всего два месяца и Казань уже практически полностью готова к нему. Никакие сроки не сорваны, поэтому сомнений в качественном проведении нами этого турнира, как и ЧМ-2018, у нас нет.