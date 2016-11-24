16:46 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Ильсур Метшин: "Нет сомнений, что арена в Петербурге будет достроена"

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Президент "Рубина" и мэр Казани Ильсур Метшин выразил уверенность в том, что стадион на Крестовском острове будет достроен, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Ранее вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что никаких проблем со стадионом в Санкт-Петербурге нет.

Санкт-Петербург это не только один из самых красивых городов России, но и мира, – сказал Метшин. – А в любой работе бывают сложности. Посмотрите сколько прекрасного было построено за всю историю Петербурга. И у меня нет сомнений, что и "Зенит Арена" будет достроена. Просто вокруг этого есть определенный ажиотаж, который сойдет на нет, когда стадион достроят. Самое главное – будет праздник. Уверен, Санкт-Петербург замечательно проведет и Кубок конфедераций, и ЧМ.

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