Игорь Смольников: "Сыграю ли я на Кубке конфедераций? Буду стараться"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Рубина" заявил, что тренируется с командой без ограничений, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также футболист пока не уверен, что примет участие в Кубке конфедераций, однако отметил, что будет стараться вернуться в сборную.

– Как ваше здоровье?

– Все нормально, – сказал Смольников. – Тренируюсь в общей группе без ограничений.

– Будете готовы к матчу с "Рубином"?

– Посмотрим.

– Есть ли хотя бы маленький шанс, что вы сыграете на Кубке конфедераций?

– Не могу так далеко загадывать. Все зависит от здоровья. Но я буду стараться.