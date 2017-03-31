Игорь Смольников: "Сыграю ли я на Кубке конфедераций? Буду стараться"

Защитник "Зенита" Игорь Смольников в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Рубина" заявил, что тренируется с командой без ограничений, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также футболист пока не уверен, что примет участие в Кубке конфедераций, однако отметил, что будет стараться вернуться в сборную.
– Как ваше здоровье?
– Все нормально, – сказал Смольников. – Тренируюсь в общей группе без ограничений.
– Будете готовы к матчу с "Рубином"?
– Посмотрим.
– Есть ли хотя бы маленький шанс, что вы сыграете на Кубке конфедераций?
– Не могу так далеко загадывать. Все зависит от здоровья. Но я буду стараться.
sb1006
– Есть ли хотя бы маленький шанс, что вы сыграете на Кубке конфедераций? /// Шансы есть у всех, даже у меня. Дело за малым - за два месяца научиться играть в футбол и получить вызов в сборную.
13:16
Ралпачан Фляйшманъ
зачем сборной еще один мертвый парашютист? косячить и бездарно играть и у Кутепова неплохо получается. Смольникофф же всё всем доказал и показал на ЧЕ, ИМХО.
12:36