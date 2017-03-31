11:57 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Игорь Смольников: "Сыграю ли я на Кубке конфедераций? Буду стараться"

0
0
0
0
2

Защитник "Зенита" Игорь Смольников в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Рубина" заявил, что тренируется с командой без ограничений, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Также футболист пока не уверен, что примет участие в Кубке конфедераций, однако отметил, что будет стараться вернуться в сборную.

– Как ваше здоровье?

– Все нормально, – сказал Смольников. – Тренируюсь в общей группе без ограничений.

– Будете готовы к матчу с "Рубином"?

– Посмотрим.

– Есть ли хотя бы маленький шанс, что вы сыграете на Кубке конфедераций?

– Не могу так далеко загадывать. Все зависит от здоровья. Но я буду стараться.

0
0
0
0
2
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

sb1006

– Есть ли хотя бы маленький шанс, что вы сыграете на Кубке конфедераций? /// Шансы есть у всех, даже у меня. Дело за малым - за два месяца научиться играть в футбол и получить вызов в сборную.

13:16

Ралпачан Фляйшманъ

зачем сборной еще один мертвый парашютист? косячить и бездарно играть и у Кутепова неплохо получается. Смольникофф же всё всем доказал и показал на ЧЕ, ИМХО.

12:36

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...