Игорь Ледяхов: "Видаль руки-то на спину Шишкину положил - это нарушение"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов выразил мнение в интервью "СЭ", что арбитр товарищеского матча с Чили (1:1) правильно зафиксировал нарушение правил со стороны Артуро Видаля на Романе Шишкине после которого был забит гол. Взятие ворот не было засчитано.
– Какое сочетание в центре защиты считаете оптимальным?
– Почему?
– Васин выглядит уверенно. Кудряшов здорово раскрылся именно в этой схеме. Сначала в "Ростове", теперь в сборной. Джикия и в "Амкаре", и в "Спартаке" действовал очень надежно. Наблюдая за его игрой в Будапеште, даже не верилось, что человек проводит за сборную первый матч!
– Это правда. Но с Чили вместо него выпустили Шишкина.
– Рома – универсал. Способен закрыть любую позицию и в обороне, и в полузащите. В этом матче отыграл без ошибок. Разве что в первом тайме упустил Видаля, но арбитр грамотно разобрался и гол не засчитал.
– Значит, все по делу?
– Ну… Руки-то на спину Шишкину Видаль положил! Это нарушение правил. Хотя в Англии судья бы не свистнул. Там борьба за мяч идет еще жестче. (Александр КРУЖКОВ)
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