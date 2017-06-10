Игорь Ледяхов: "Сборной России пока не хватает свежести, резкости"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов выразил мнение в интервью "СЭ", что подопечным Станислава Черчесова пока не достает свежести и резкости. Он также отметил ошибки в обороне в товарищеском матче с Чили (1:1).

– Сборная провела два контрольных матча с интервалом в пять дней. Главные выводы?

– Пока ребятам не хватает свежести, резкости. Следствие нагрузок на австрийском сборе. Думаю, к стартовому матчу Кубка конфедераций в этом плане все будет в порядке. Время-то еще есть. С Чили не получался быстрый переход из обороны в атаку, моментов создали очень мало. Да и сзади ошибались.

– В Будапеште против Венгрии (3:0) сборная смотрелась интереснее?

– Я сейчас отдыхаю с семьей в Испании. В понедельник к началу трансляции не успел. Видел голы и целиком второй тайм. Честно говоря, не понравилось.

– Что именно?

– Не было контроля мяча, впереди вообще не клеилось. Возможно, инициативу отдали осознанно, решив при счете 2:0 строже сыграть в обороне. Но количество брака в передачах просто зашкаливало! И это на фоне не самых грозных венгров! Лишь в концовке с появлением свежего Миранчука повеселее стало, даже третий гол удалось забить. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Ледяхова // Трансляция матча Россия – Чили //

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