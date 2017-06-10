Игорь Ледяхов: "Потеря Зобнина не фатальна, вот если бы кто из защитников сломался…"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов подчеркнул в интервью "СЭ", что полузащитник Алексей Миранчук чувствовал себя не в своей тарелке в товарищеском матче с Чили (1:1) из-за непривычной позиции на поле. Он также отметил, что национальной команде не хватало плотности между линиями.

– Против чилийцев Миранчук в основе вышел.

– В "Локомотиве" Миранчук разводящий, а тут действовал слева, приходилось отрабатывать в обороне, много времени проводить без мяча. Явно был не в своей тарелке. Замена на Полоза напрашивалась.

– Как вам Самедов в роли инсайда?

– Неплохо. Потенциал есть – игрок техничный, с выдумкой. Чем чаще будет выходить на этой позиции, тем быстрее освоится. Пока же не всегда успевал возвращаться назад. То же самое относится к Глушакову и Головину. Чилийцы нередко получали мяч уже за спиной наших полузащитников. Плотности между линиями не хватало.

– Зобнину есть замена?

– Конечно. Да, он играл прекрасно в последнее время. И все же не стоит драматизировать. Потеря Зобнина не фатальна. В центральной зоне огромный выбор. Вот если б кто-то из защитников сломался, была бы катастрофа. (Александр КРУЖКОВ)

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