Игорь Ледяхов: "Мне кажется, из группы на Кубке конфедераций сборная точно выйдет"

Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов после товарищеского матча национальной команды с "Чили" (1:1) выразил уверенность в интервью "СЭ", что подопечным Станислава Черчесова вполне по силам выйти из группы на предстоящем Кубке конфедерации. Соперники сборной России по групповому турниру: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

– Дмитрий Радченко полагает, что на Кубке конфедераций сборной России по силам финишировать в тройке. Реально?

– Почему нет? Не надо никого бояться. Тем более многие команды не привезут сильнейшие составы. А на нашей стороне еще и поддержка болельщиков. Мне кажется, из группы сборная точно выйдет. Ну а дальше будет видно.

– Вы сказали, что отдыхаете в Испании. Когда планируете вернуться к работе?

– Последние три с половиной года помогал Рашиду Рахимову в "Тереке". Контракты закончились – пока мы в творческом отпуске. Идут переговоры с другими клубами. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится.

– С Рахимовым у вас договоренность – как только он получит назначение, снова войдете в его штаб?

– Договоренности нет. Но если позовет – я готов! (Александр КРУЖКОВ)

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