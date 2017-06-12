Игорь Криушенко: "Новая Зеландия - силовая, с таранными форвардами"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко похвалил своих подопечных за удачную игру в товарищеском матче с Новой Зеландией (1:0). Игра стала для новозеландцев последней в преддверии старта Кубка конфедераций-2017.

- Прежде всего хочу поздравить наших болельщиков и команду с победой, - цитирует "Прессбол" Криушенко. - Новая Зеландия – команда другого плана, нежели болгары. Силовая, с таранными форвардами, из-за чего было много борьбы у центральных защитников. Мы в свою очередь пытались мяч опускать на землю, проводить быстрые атаки. Моментами удавалось неплохо, порой были шероховатости. Существенных возможностей у соперника не было, разве что в самом начале игры случился не очень приятный прострел прострел. Считаю, мы создали достаточно моментов для победы и жаль, что забили только один гол. Так что я доволен командой. Победа придает уверенности и оптимизма на будущее.

Новая Зеландия примет участие в матче открытия Кубка конфедераций против сборной России (17 июня, Санкт-Петербург). Также ей предстоят поединки против Мексики (21 июня, Сочи) и Португалии (24 июня, Санкт-Петербург).

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