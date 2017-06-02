Игорь Албин: "Закончены работы по адаптации стадиона "Санкт-Петербург" к Кубку конфедераций"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин отметил, что все претензии к стадиону на Крестовском острове устранены. Он подчеркнул, что концессионное соглашение с "Зенитом" по стадиону будет подписано до конца года.

– Это абсолютная правда, закончены работы по адаптации стадиона к Кубку конфедераций, завершили работы по полю, там осталась прошивка, но она по технологическим процессам будет завершена 10 июня, – цитирует ТАСС Албина. – Хотя все, что мы делаем, мы делаем при активном участии и сопровождении специалистов ФИФА.

Концессионное соглашение? Работа сегодня ведется, утверждена дорожная карта. По графику, согласованному с ФК "Зенит", мы должны эту работу завершить до конца текущего года. Там стоит дата август, но я думаю это не очень реально, реально – ноябрь-декабрь.