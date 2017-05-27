Игорь Албин: "Выкатить поле на новом стадионе в Петербурге невозможно - денег не предусмотрено"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что выкатное поле на новом стадионе в Петербурге на данный момент выкатить невозможно. По его словам, это обусловлено временными сооружениями на внешнем периметре, которые нельзя демонтировать.

- Но выкатить его мы теперь при всем желании не можем: на бетонной плите внешнего периметра уже расположены временные сооружения – IT-компаунды и ТВ-компаунды, - цитируют Албина "Аргументы и факты". - Проектирование временных зданий и сооружений проводила "Арена 2018", структура, уполномоченная ФИФА. Изначально предполагалось, что временные постройки собираются перед Кубком конфедераций, потом демонтируются, собираются перед чемпионатом мира, опять демонтируются – и переходят в "режим наследия".

В проектной части эти позиции есть, в сметной – отсутствуют. То есть разобрать компаунды после Кубка конфедераций, освободить плиту и выкатить на нее поле мы не можем – денег не предусмотрено. Уже направили письмо Виталию Леонтьевичу Мутко, хотим обратить его внимание на такое несоответствие. Надеюсь, вопрос решится в правильном русле.

Компаунды эти нам прилично мешают. По логике вещей, они вообще там не должны находиться. Нужно было в свое время немножко пошевелить мозгами и разместить их где-то в стороне. Но никак не на платформе выкатного поля.

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Кубок конфедераций-2017. Стадионы