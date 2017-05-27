14:13 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Игорь Албин: "Выкатить поле на новом стадионе в Петербурге невозможно - денег не предусмотрено"

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что выкатное поле на новом стадионе в Петербурге на данный момент выкатить невозможно. По его словам, это обусловлено временными сооружениями на внешнем периметре, которые нельзя демонтировать.

- Но выкатить его мы теперь при всем желании не можем: на бетонной плите внешнего периметра уже расположены временные сооружения – IT-компаунды и ТВ-компаунды, - цитируют Албина "Аргументы и факты". - Проектирование временных зданий и сооружений проводила "Арена 2018", структура, уполномоченная ФИФА. Изначально предполагалось, что временные постройки собираются перед Кубком конфедераций, потом демонтируются, собираются перед чемпионатом мира, опять демонтируются – и переходят в "режим наследия".

В проектной части эти позиции есть, в сметной – отсутствуют. То есть разобрать компаунды после Кубка конфедераций, освободить плиту и выкатить на нее поле мы не можем – денег не предусмотрено. Уже направили письмо Виталию Леонтьевичу Мутко, хотим обратить его внимание на такое несоответствие. Надеюсь, вопрос решится в правильном русле.

Компаунды эти нам прилично мешают. По логике вещей, они вообще там не должны находиться. Нужно было в свое время немножко пошевелить мозгами и разместить их где-то в стороне. Но никак не на платформе выкатного поля.

СМИ: Новый газон на арене "Санкт-Петербург" обойдется в 21 миллион рублей? //
Кубок конфедераций-2017. Стадионы

 

Дополнительная информация

http://www.aif.ru/sport/structure/igor_albin_ne_takoy_uzh_stadion_krestovskiy_i_dorogoy_kak_kazhetsya

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КОММЕНТАРИИ (6)
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rusfed 2.0

Дойка в режиме нон-стоп

14:52

lev48

Тогда выкатывайте бездонную бочку или приглашайте полк десантников.А ещё лучше,пусть Газпром построт рядом "Коррупц-Арена"

14:51

СашаРичагин

Можно его выкатить куда-то ещё, почему обязательно туда. Например, в Неву или ещё куда-то. Ждём новостей со "Срам-Арены" от Беленького-Пушистика Албина.

14:39

konoval

Ахахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14:38

achuburov

денег нет, но вы держитесь)))

14:24

баламошка

Каждую неделю у голубцов ржака с Распилкой! Каждую!!! 10 лет!!!

14:23