Игорь Албин: "Выкатить поле на новом стадионе в Петербурге невозможно - денег не предусмотрено"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что выкатное поле на новом стадионе в Петербурге на данный момент выкатить невозможно. По его словам, это обусловлено временными сооружениями на внешнем периметре, которые нельзя демонтировать.
- Но выкатить его мы теперь при всем желании не можем: на бетонной плите внешнего периметра уже расположены временные сооружения – IT-компаунды и ТВ-компаунды, - цитируют Албина "Аргументы и факты". - Проектирование временных зданий и сооружений проводила "Арена 2018", структура, уполномоченная ФИФА. Изначально предполагалось, что временные постройки собираются перед Кубком конфедераций, потом демонтируются, собираются перед чемпионатом мира, опять демонтируются – и переходят в "режим наследия".
В проектной части эти позиции есть, в сметной – отсутствуют. То есть разобрать компаунды после Кубка конфедераций, освободить плиту и выкатить на нее поле мы не можем – денег не предусмотрено. Уже направили письмо Виталию Леонтьевичу Мутко, хотим обратить его внимание на такое несоответствие. Надеюсь, вопрос решится в правильном русле.
Компаунды эти нам прилично мешают. По логике вещей, они вообще там не должны находиться. Нужно было в свое время немножко пошевелить мозгами и разместить их где-то в стороне. Но никак не на платформе выкатного поля.
СМИ: Новый газон на арене "Санкт-Петербург" обойдется в 21 миллион рублей? //
Кубок конфедераций-2017. Стадионы
Дополнительная информация
http://www.aif.ru/sport/structure/igor_albin_ne_takoy_uzh_stadion_krestovskiy_i_dorogoy_kak_kazhetsya
rusfed 2.0
Дойка в режиме нон-стоп
14:52
lev48
Тогда выкатывайте бездонную бочку или приглашайте полк десантников.А ещё лучше,пусть Газпром построт рядом "Коррупц-Арена"
14:51
СашаРичагин
Можно его выкатить куда-то ещё, почему обязательно туда. Например, в Неву или ещё куда-то. Ждём новостей со "Срам-Арены" от Беленького-Пушистика Албина.
14:39
konoval
Ахахахахахахахахаха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14:38
achuburov
денег нет, но вы держитесь)))
14:24
баламошка
Каждую неделю у голубцов ржака с Распилкой! Каждую!!! 10 лет!!!
14:23