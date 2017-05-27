10:53 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Игорь Албин: "Не такой уж новый стадион в Петербурге и дорогой, как кажется"

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин считает мнение о том, что новый стадион на Крестовском острове самый дорой в мире, стереотипом. По его словам, итоговая стоимость объекта составляет 43 миллиарда рублей, что не так много для такой огромной территории. Напомним, что арена в скором времени примет матчи Кубка конфедераций. Сейчас на ней идет укладка нового газона.

– Это стереотип. Заблуждение. Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр – а площадь объекта, на всякий случай, 285 тысяч "квадратов", – цену получим вполне адекватную, – цитируют Албина "Аргументы и факты". – Не такой уж он и дорогой, как кажется. Сэкономить можно было. За счет более точных проектных решений и времени: строишь быстро – строишь дешевле. 12 лет – это, конечно, долго, а каждое перепроектирование – новые расходы времени и средств.

Сначала в качестве рабочего проекта был принят вариант "лайт" – относительно небольшой и относительно дешевый стадион. Потом родились технические решения с выкатным полем и раздвижной кровлей – решения, безусловно, правильные. Когда Россия получила право на проведение матчей чемпионата мира, возникли требования ФИФА, связанные с увеличением несущей способности и числа зрительских мест.

Итоговую стоимость проекта я неоднократно озвучивал: порядка 43 млрд рублей. Но стоит учесть, что мы сейчас судимся с предыдущим генеральным подрядчиком, пытаясь взыскать с него, если докажем свою правоту, 3,6 миллиарда рублей. И еще порядка миллиарда – за переделки, которые пришлось "подчищать".

СМИ: Новый газон на арене "Санкт-Петербург" обойдется в 21 миллион рублей? //
Кубок конфедераций-2017. Стадионы

Дополнительная информация

http://www.aif.ru/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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igorx70

Конечно старый-пока строили 12 лет устарел давно-под снос!

11:56

echo2011

Действительно,нет такой суммы,которую нельзя было бы превысить!

11:45

Красно синий

Срочно снести и построить заново!!! Он на это намекает.

11:45

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

И, действительно, десяток миллярдов СЮДА, десяток ТУДА...... У нас же из каждой песочницы фонтаны нефти фигачат....

11:41

marksan

И хватает наглости такое говорить?

11:30

МаратХ

Повезло болотным с двумя троллями: Албиным в девичестве Слюняевым и Плаческу

11:25

эстонский армеец

Албин с Мутко соревнуется в "умных" высказываниях.

11:17

Flamenco

Карманные расходы нужно учитывать, это традиция)))

11:11