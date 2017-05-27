Игорь Албин: "Не такой уж новый стадион в Петербурге и дорогой, как кажется"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин считает мнение о том, что новый стадион на Крестовском острове самый дорой в мире, стереотипом. По его словам, итоговая стоимость объекта составляет 43 миллиарда рублей, что не так много для такой огромной территории. Напомним, что арена в скором времени примет матчи Кубка конфедераций. Сейчас на ней идет укладка нового газона.

– Это стереотип. Заблуждение. Если прикинуть затраты на одно кресло или на один квадратный метр – а площадь объекта, на всякий случай, 285 тысяч "квадратов", – цену получим вполне адекватную, – цитируют Албина "Аргументы и факты". – Не такой уж он и дорогой, как кажется. Сэкономить можно было. За счет более точных проектных решений и времени: строишь быстро – строишь дешевле. 12 лет – это, конечно, долго, а каждое перепроектирование – новые расходы времени и средств.

Сначала в качестве рабочего проекта был принят вариант "лайт" – относительно небольшой и относительно дешевый стадион. Потом родились технические решения с выкатным полем и раздвижной кровлей – решения, безусловно, правильные. Когда Россия получила право на проведение матчей чемпионата мира, возникли требования ФИФА, связанные с увеличением несущей способности и числа зрительских мест.

Итоговую стоимость проекта я неоднократно озвучивал: порядка 43 млрд рублей. Но стоит учесть, что мы сейчас судимся с предыдущим генеральным подрядчиком, пытаясь взыскать с него, если докажем свою правоту, 3,6 миллиарда рублей. И еще порядка миллиарда – за переделки, которые пришлось "подчищать".

СМИ: Новый газон на арене "Санкт-Петербург" обойдется в 21 миллион рублей? //

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